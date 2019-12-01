عمرو القاضي وفرح يوسف ينضمان لفيلم"صندوق الدنيا"

انضم الفنان عمرو القاضي، والفنانة فرح يوسف، لفيلم "صندوق الدنيا" وبدآ تصوير مشاهدهما منذ يومين بأماكن مختلفة بمنطقة وسط البلد، وأكدا في ببيان أصدراه اليوم، أن العمل مختلف وهناك العديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.

وحرص المخرج عماد البهات، منذ بدء تصوير الفيلم على اختيار أماكن التصوير بعدة أماكن متفرقه بوسط البلد، ورفض فكرة البلاتوه أو التصوير في استديو ليضمن مصداقية القصة ولكي يشعر المشاهد أنه يعيش مع الفيلم في أجواء حية.

ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص الاجتماعية ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع مواقف الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

الفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي، فرح يوسف ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات وإنتاج شركة "Kemet Film Production".