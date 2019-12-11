قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن واقعة رقص عدد من الطلاب داخل أحد الفصول التعليمية بالمحافظة وقعت قبل وصوله للمنصب، موضحا أنه اتخذ الإجراءات ضد الطلاب المشاركين في تلك الواقعة، وأثبتت لجنة من مديرية التعليم مسئولية مدير المدرسة وبعض المسئولين لعدم انضباط المنظومة التعليمية بالمدرسة.

وأضاف "نور الدين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وخلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، أن تقديم مدير المدرسة لاستقالته عبر فيس بوك لم تثبت رسميا، وفي حال حدوثها فهو إقرار منه على مسؤوليته لتلك الواقعة كونه المدير للمنظومة التعليمية بالمدرسة، موضحا أن التعليم ينتقل حاليا من التعليم الورقي للمميكن ولا يمكن مقابلته إلا بانضباط في المنظومة التعليمية.

وأكد أنه بعد انتقال لجنة من مديرية التعليم وسؤال الطلبة تقرر مجازاة المدرسة واستبعاد المدير من إدارته لتلك المدرسة، مشيرا إلى أن المدرسة غير مخصصة للتعليم فقط؛ ولكن يجب تعليم الطلاب الانضباط والنظام والتربية قبل التعليم.

وتابع: "السناتر التعليمية ظاهرة مؤسفة وتعليم موازي للتعليم الحكومي، والتعليم الحكومي قد تخرج منه قيادات الدولة حاليا والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بيه شخصيا لأنه اللي هيبني مصر، والسناتر بتخل بالمنظومة التعليمية وبتواجهة المدارس".