"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم، وتتضمن ما يلي:

- حفل روك وميتال بمشاركة فريق "وجود" من القاهرة وفريق "ريفيروود" من الإسكندرية بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 62 جنيهًا.

- حفل فريق Stand-up Comedy Night في أفريكايرو بجاردن سيتي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.

- سهرة كاريوكي في "رووم أرت سبيس" جاردن سيتي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- تقدم "المنصة" في دورتها الرابعة على مسرح الفلكي بحرم الجامعة الأمريكية 4 عروض رقص قصيرة الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل رشا يحيي وفرقتها على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.