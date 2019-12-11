مدون إماراتي: مصر البلد التاني لكل عربي ومبحسش بالغربة فيها

علق المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد على تدشينه لحملة لدعم السياحة في مصر بعنوان "سأدعم سياحة مصر" وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC".

وعبر بهزاد عن حبه الشديد لمصر "أنا موجود في مصر ومشتاق ليها ومصر الوطن الثاني لكل عربي وهي البلد اللي الواحد ميحسش فيها بالغربة".

وأضاف: "مصر فيها الكثير وعدى عليها الكثير ومصر شوارعها مدرسة الواحد يتعلم فيها وهي الصدر الحنون اللي يلمنا كلنا مصري وغير مصري".

وتابع: "مصر اللي فيها السوري والعراقي واليمني والسوداني والكل عايش في ظلها بخير وأمن وأمان".

وتحدث بهزاد عن اختلاف الوضع الآن في مصر عما كان عام 2011 مشيدًا بعودة السياحة لمصر مرة أخرى بدرجة ملحوظة وازدحام الفنادق وكثافة الحركة السياحية في أغلب الأماكن.