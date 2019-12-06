"الإماراتي زي المصري".. "بهزاد" يحكي عن موقف طيب رآه في "المحروسة"

حكى الإماراتي إبراهيم بهزاد عن موقف طيب تعرض له أثناء زيارته لقلعة محمد علي بالقاهرة وذلك خلال فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال بهزاد: "من الأمور الجميلة اليوم خلال زيارتنا للقلعة وإحنا بنطلب التذاكر سألونا انتوا منين قولنا له من الإمارات قال الإماراتي زي المصري وأخدنا تذاكر مكتوب عليها للمصريين".

وتابع: "هذه المعاملة الطيبة من أهل مصر لأهل الإمارات تعني لنا إحنا الشيء الكثير" مضيفًا: "تحيا مصر وسأدعم سياحة مصر والله يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والأمان ومزيد من التقدم والنجاح".

( الإماراتي زيّ المصري ) عبارة جميلة سمعتها أثناء أخذ تذاكر الدخول لمنطقة القلعة الأثرية و مسجد محمد علي في #القاهرة #سأدعم_سياحة_مصر pic.twitter.com/QziuZ7Alcj — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) December 5, 2019

جدير بالذكر أن إبراهيم بهزاد ناشط إماراتي معروف عنه حبه الشديد لمصر وشعبها ويقضي أوقاتا طويلة من العام في مصر وأطلق حملة لدعم السياحة في مصر من قبل ويحرص على توثيق كل رحلاته إلى مصر بفيديوهات ينشرها عبر حسابه الموثق الذي يتابعه قرابة ربع مليون شخص.