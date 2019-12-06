"الإماراتي زي المصري".. "بهزاد" يحكي عن موقف طيب رآه في "المحروسة"

حكى الإماراتي إبراهيم بهزاد عن موقف طيب تعرض له أثناء زيارته لقلعة محمد علي بالقاهرة وذلك خلال فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وقال بهزاد: "من الأمور الجميلة اليوم خلال زيارتنا للقلعة وإحنا بنطلب التذاكر سألونا انتوا منين قولنا له من الإمارات قال الإماراتي زي المصري وأخدنا تذاكر مكتوب عليها للمصريين".
وتابع: "هذه المعاملة الطيبة من أهل مصر لأهل الإمارات تعني لنا إحنا الشيء الكثير" مضيفًا: "تحيا مصر وسأدعم سياحة مصر والله يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والأمان ومزيد من التقدم والنجاح".
جدير بالذكر أن إبراهيم بهزاد ناشط إماراتي معروف عنه حبه الشديد لمصر وشعبها ويقضي أوقاتا طويلة من العام في مصر وأطلق حملة لدعم السياحة في مصر من قبل ويحرص على توثيق كل رحلاته إلى مصر بفيديوهات ينشرها عبر حسابه الموثق الذي يتابعه قرابة ربع مليون شخص.