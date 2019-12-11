يفتتح الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أعمال مؤتمر "الجودة والتنمية المستدامة" والذي ينظمه مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية بكلية التجارة بالجامعة، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط بالمبنى الإداري بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن المقرر أن يشهد حضور متميز من الدكتور طارق الحصري، نائب رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم ومساعد وزير التعليم للتطوير الإداري سابقاً، و كوكبة من ممثلي كبرى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في مصر.

وأوضح الدكتور عبدالسلام نوير، عميد كلية التجارة ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة بالجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز ثقافة الجودة لكونها سياسة إدارية شاملة تنتهجها المؤسسات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية .

وأضاف "نوير" أن المؤتمر يناقش على مدار يومين متتاليين عدداً من المحاور الرئيسية الهامة، والتي جرى إدراجها في أجندة المؤتمر بالتنسيق مع الدكتور أحمد شهير، مدير مركز الخدمات العامة للاستشارات التجارية، وأمين عام المؤتمر بالتعاون مع الدكتور مدحت عبدالوهاب أمين عام المجلس الوطني للتدريب والتعليم وعضو اللجنة القومية للتعليم بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، من خلال 6 جلسات علمية زاخرة تناقش الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030، الطريق للاعتراف الدولي بجودة الخدمات، برامج الموازنة العامة للدولة والصناديق الخاصة، التخطيط الاستراتيجي، المتطلبات الدولية لنظام إدارة المؤسسات التعليمية (ISO21001:2018) ، إدارة الأزمات.

ويشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين من المجلس الوطني للتدريب والتعليم والخبراء في مجال الجودة والتعليم، لافتا إلى أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر، توقيع عقد تأهيل مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية للحصول على الشهادة الدولية ISO21001:2018 ، وذلك عقب مراسم الافتتاح.