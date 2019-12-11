استقبل الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، يرافقه قيادات الميناء والمختصين السفينة السياحية المالطية celestyel crystal القادمة من اليونان، وعلى متنها 749 سائحا من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى الطاقم المكون من 401 فرد.

وقد وجه الربان طارق شاهين، المختصين بالميناء بالتواجد بمحطة الركاب منذ وصول السفينة لها، كما وجه شاهين المختصين بالميناء للتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في الميناء، لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال السفينة والسياح والظهور بالمظهر اللائق بوطننا الحبيب، والتأكد من نزول وتفويج السائحين وخروجهم من الميناء بيسر وأمان.

ويذكر أن هذه هي الرحلة الثانية للسفينة "سيليسيال" ضمن عدد من الرحلات المنتظمة التي تقوم بها إلى ميناء الاسكندرية .