افتتح خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الثلاثاء، المؤتمر الدولي السابع الذي تعقده الجمعية المصرية لعلاج جذور الاسنان بعنوان (PanEndo: From Africa to the world) وذلك خلال الفترة من 10 حتى 13 ديسمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة، بحضور لفيف من كبار أساتذة طب الأسنان في مصر والعالم.

وأكد الوزير، خلال كلمته التي ألقاها أثناء الافتتاح على أهمية المؤتمر ودوره في مناقشة كل ما هو جديد في طب الأسنان بشكل عام وعلاج الجذور بشكل خاص، مشيداً بتنظيم المؤتمر وموجهاً الشكر لكافة المسؤولين عن التنظيم.

وأوضح عبد الغفار، قدرة مصر على استضافة المؤتمرات الدولية في شتى المجالات بشكل يضاهي التنظيم العالمي لأي مؤتمر بالخارج.

كما أشار الوزير، إلى حرصه بالمشاركة في المؤتمر للعام الثالث على التوالي، والذي يضم كوكبة من أطباء الاسنان في مصر والعالم، ما يعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الجديدة في مجال طب الأسنان.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة سلسبيل إبراهيم رئيس الجمعية المصرية لعلاج جذور الأسنان بالحضور، مشيرة إلى القيمة التي يمثلها المؤتمر من خلال إتاحة الفرصة أمام أطباء الأسنان للتعرف على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا علاج الجذور، مشيرة إلى أهمية دورية انعقاد المؤتمر بشكل مستمر.

في حين قال الدكتور رضا عبد الرحمن عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة المستقبل، إن المؤتمر فرصة طيبة للاحتكاك بالخبرات الأجنبية من خلال المشاركة في المحاضرات وورش العمل التي ستقام على هامش المؤتمر.

وأوضح أحمد عبدالرحمن أستاذ علاج الجذور بكلية الطب جامعة عين شمس وأمين عام المؤتمر أن النسخة السادسة للمؤتمر تعد الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد المحاضرين والذي تخطى أكثر من 200 محاضر وعدد الأوراق البحثية التي ستناقش في المؤتمر، بما يجعله قبلة علمية لكل المتخصصين في مجال علاج جذور الأسنان من داخل وخارج العالم العربي.

جدير بالذكر، أنه سوف يقام على هامش المؤتمر مسابقة دولية لأفضل الأبحاث في مجال التخصص.

كما يشهد المؤتمر مناقشة كل ما هو جديد في عالم معالجة جذور الأسنان مثل استخدام الخلايا الجذعية في إعادة إحياء لُب الأسنان المتعفن، واستخدام تكنولوجيا النانو في علاج الجذور، واستخدام التقنيات المتقدمة في علاج الجذور، وإعادة علاج الجذور الجراحي، وإعادة زرع الأسنان، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى

ويقام على هامش المؤتمر أكثر من 12 ورشة عمل لرفع مستوى المهارات المختلفة لمتخصصي علاج الجذور في العالم العربي، ومعرض كبير لمستلزمات طب الأسنان، وبالأخص ما يمت إلى تخصص علاج الجذور تشارك فيه كبريات شركات الأسنان العالمية