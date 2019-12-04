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شرم الشيخ تستضيف بعد غد.. اجتماعات وزراء المالية الأفارقة «F15»

شرم الشيخ تستضيف بعد غد.. اجتماعات وزراء المالية الأفارقة «F15»

"الري" تنفذ مشروعات بـ232 مليون جنيه لحماية سيناء ومطروح من السيول

"الري" تنفذ مشروعات بـ232 مليون جنيه لحماية سيناء ومطروح من السيول

تعيين مدحت قمر رئيسا لمجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي

تعيين مدحت قمر رئيسا لمجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي

أمطار على السواحل الشمالية غدا.. والعظمى في القاهرة 23

أمطار على السواحل الشمالية غدا.. والعظمى في القاهرة 23

موعد مباراة الزمالك والشرقية والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والشرقية والقنوات الناقلة

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