فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالأنشطة الثقافية التي تنمي المهارات العقلية للطلاب، شارك طلاب مدارس المعاهد القومية في مسابقات (KENKEN 2019) التي أقيمت في دبي وهي عبارة عن حل ألغاز الرياضيات، وهو تحدى ياباني الأصل ومعترف به دوليًا كأداة قوية لبناء مهارات التفكير والمثابرة والقدرة على ابتكار الحلول لدى الطفل، وقد فاز الطالب محمد حسام الدين من مدرسة ليسيه الحرية بالإسكندرية بالمركز التاسع على مستوى العالم.

كما شارك طلاب مدارس المعاهد القومية في مسابقة (UC MAS) العالمية والتي أقيمت في كمبوديا يوم 7/12/2019، وهي عبارة عن مسابقة يستطيع الطالب فيها الإجابة على 200 مسألة حسابية في زمن أقصاه 8 دقائق دون استخدام الآلة الحاسبة، وقد فاز على المستوى المحلي 87 طفل بالمراكز الأولى من مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي في المسابقتين.

وقد فاز على مستوى العالم كل من الطالب يحيى ياسر حلمى من مدرسة قومية الأهرام بمحافظة الجيزة، والطالبة فريدة مصطفى عبد العزيز من مدرسة كلية البنات بزيزينيا بمحافظة الإسكندرية، والطالب محمد بسيونى محمد من مدرسة السيد محمد كريم بمحافظة الإسكندرية بالمركز الأول فى شامبيون على الأوائل.

كما فاز الطالب أمان الله هيثم محمود من مدرسة القناة للغات بمحافظة القاهرة بالمركز الأول على مستوى العالم، وحصل كل من الطالب كرمان هيثم محمود من مدرسة القناة للغات بمحافظة القاهرة، والطالبة جودى إيهاب محمود من مدرسة كلية النصر للبنات بالشاطبى القسم البريطانى بمحافظة الإسكندرية على المركز الثانى على مستوى العالم.