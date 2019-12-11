قال محمد بخاري رئيس نيجيريا، إنه يجرى التفكير في التحديات التي تواجه أفريقيا وتمنع تحقيق السلام والأمن، لأن أفريقيا يجب عليها مثلًا توفير وسائل المواصلات أولًا، وبل تحدد وسائل التواصل في الجو والأرض والسكك الحديدية وهو ما سيسهل عمليات انتقال الأشخاص والسلع.

وأضاف بخاري، خلال كلمته بفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم البدء في تحويل نظام المواصلات في نيجيريا، حيث يتم تحسين اقتصاد الدولة عن طريق الزراعة والموارد الاقتصادية والمعدنية، وكذلك تعديل العديد من الخطط وإتاحة مزيد من الفرص للشباب حيث يمكن بذلك وقف هجرتهم إلى الخارج والاستفادة بهم داخليًا.

وأشار بخاري، إلى إنه يجب أن يكون هناك مزيدًا من التعاون بين نيجيريا والدول الأفريقية، حيث تم البدء في إعداد اتفاقية التجارة الحرة بين البلدان العربية، حيث إن أفريقيا تحتاج إلى تعديل وتصحيح طريق الجهود الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة وأهداف جدول أعمال 2063، ويجب إعطاء الأولوية الكبرى لتعزيز إمكانيات القارة حتى يكون لديها حوكمة وسياسات شاملة.

وتابع أنه يجب التركيز على منع النزاعات لأنها تترك أثرًا بالغًا على شعوب القارة الأفريقية، كما تحتاج أفريقيا إلى إسكات البنادق وعملية التغير المناخي الذي يؤثر كثيرًا على القارة فهو أحد أسباب النزاعات الموجودة داخلها.

واستكمل أن إصلاح الاتحاد الأفريقي يتيح تقديم العديد من الفرص، كما أنه يمثل جهودًا ديناميكية في تحقيق السلام والتنمية في أفريقيا، متابعًا أنه تم البدء في نيجيريا في خطة استراتيجية لمشاركة شعوب القارة في كل أنشطة أفريقيا حيث تم السماح لجميع شعوب أفريقيا للدخول إلى نيجيريا بسهولة ويسر.

ولفت رئيس نيجيريا إلى إن بلاده تتلقى العديد من المعونات للسعي لتحقيق التنمية، حيث إنها حصلت على تمويل حتى تتمكن من مكافحة بوكو حرام، مستكملًا، إن أفريقيا تحتاج إلى الاستثمار في مجال التعليم فهو الذي يتيح الفرص لتملك مستقبل أفضل.

وانطلقت اليوم النسخة الأولى لمنتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامة"، بمدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة.ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا في قمة ستوشي بروسيا الاتحادية أكتوبر الماضي، لإطلاق المنتدى ووجه الدعوة للمشاركين في المؤتمر، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.