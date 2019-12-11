السيسي: واجهنا حربا أهلية وإرهاب في 2013 ولم نتوقف عن التنمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ تحقيق التنمية المستدامة هدف يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن وتطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أفضل.

وأضاف السيسي خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المنعقد في مدينة أسوان: "اسمحوا لي أن أتحدث باختصار عن تجربتنا في مصر، وأنا أتصور أنّ ما حدث في مصر صورة مصغرة للواقع الأفريقي".

وتابع أنّ الدولة المصرية كانت تواجه تحديات كثيرة في 2013، بما فيها الإرهاب والحرب الأهلية: "كان قدامنا خيارات، نواجه الإرهاب ونتوقف عن التنمية ولا نعمل التنمية ونتخلى عن مواجهة الإرهاب، لكننا تحركنا في المسارين".

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة التحرك في المجالين لتجاوز الصعوبات التي تواجهها: "إذا تحدثنا عن البنية المستدامة فنحن نتحدث عن بنية قارية أساسية، وهو ما تحدثت به مع رئيس جنوب أفريقيا أمس".

وواصل: "قلتله لو نتج عن الأزمة الموجودة في جنوب أفريقيا -أزمة الفيضانات-، حجم هائل من توقف معدلات الكهرباء في جنوب أفريقيا، قلتله لو كان بيننا بنية أساسية قارية أو حتى على مستوى الأقاليم الجغرافية الأفريقية، وبقول الكلام ده، نحن ليس لنا مستقبل وأمل كبير لدول القارة الأفريقية، إلا بإقامة بنية أساسية متطورة تربط دول القارة، سواء بالطرق، السكك الحديدية، وشبكات الربط الكهربائي".

وانطلقت اليوم النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.

ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال قمة سوتشي التي عقدت في روسيا أكتوبر الماضى، إطلاق النسخة الأولى من المنتدى، ووجّه الدعوة للمشاركين في المؤتمر ليكون منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.