"تؤمن مصر بأنّ السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار في القارة الأفريقية والعالم، هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن، ومنع نشوب النزاعات والأزمات في المقام الأول، لا سيما من خلال وسائل الدبلوماسية الوقائية منتوالوساطة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الدول".. هكذا تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، عن الوساطة الدولية لتسوية النزاعات والخلافات بين دول القارة.

يقول أحمد العناني عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ الدبلوماسية الوقائية تشير إلى الإجراءات الدبلوماسية المتخذة للحيلولة دون تصعيد المنازعات إلى نزاعات، وللحد من انتشار النزاعات عند حدوثها.

وأضاف العناني، لـ"الوطن"، أنّه رغم الاضطلاع بالدبلوماسية الوقائية في أشكال ومنتديات مختلفة عامة وخاصة على السواء، فإنّ التعبير الأكثر شيوعا لها يتبلور في عمل المبعوثين الدبلوماسيين الموفدين إلى مناطق الأزمات، بغرض تشجيع الحوار والتوصل إلى حلول توافقية وتسوية التوترات بالوسائل السلمية، وقد تشمل الدبلوماسية الوقائية تدخل مجلس الأمن والأمين العام وجهات فاعلة أخرى بغرض الإثناء عن استخدام العنف في اللحظات الحاسمة".

وتابع: "ازدهرت الجهود الأممية في صنع السلام خلال العقد الذي أعقب نهاية الحرب الباردة، إذ وضع حدا للعديد من النزاعات المسلحة التي طال أمدها من خلال التسويات السياسية التي يتوصل إليها بالتفاوض".

وأدى نشوب النزاع من جديد في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى إدراج مكتب بناء السلام "مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى"، في إطار عملية حفظ السلام المنشأة حديثا، وهي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأكمل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون ولايتيهما الصادرة عن مجلس الأمن في عام 2014 ونقلا مسؤولياتهما إلى فريق الأمم المتحدة القطري المقابل لكل منهما، الذي يتألف من وكالات وصناديق وبرامج.

وتتولى مكاتب بناء السلام المذكورة بقيادة إدارة الشؤون السياسية، تنفيذ استراتيجيات شاملة لبناء السلام للمساعدة في توحيد أداء وجود الأمم المتحدة بأسرها في البلدان، في جهود متضافرة لإضفاء الطابع المؤسسي على السلام.