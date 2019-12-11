"المنتدى أفريقي في كل تفاصيله"، ذلك ما آثرت إدارة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين على تحقيقه، وأشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى اليوم الذي يستمر حتى الغد، وتتمثل أفريقية المنتدى في "الفكرة أو عملية الإعداد الموضوعي والتنظيمي أو برنامج العمل والجلسات"، ليكون معبّرًا عن ملكية أبناء القارة لمصيرهم ويُجسد ريادتهم فيما يتعلق بالشأن الأفريقي.

الاعتبار الأفريقي هو الضمانة الرئيسية لأن يتصدى المنتدى للمشكلات التي تواجه القارة وأن يطرح لها الحلول، وأن يبرز الفرص القائمة ويضع الخطط لاغتنامها.

"محاور المنتدى واللغة الرسمية ومكان انعقاده وشعار"، كلها دلائل رصدتها "الوطن" لكون منتدى أسوان للسلام منتدى أفريقيًا بكل تفاصيله.

أفريقيا التي نريد.. أهداف المنتدى:

المنتدى هو أول منصة من نوعها في أفريقيا، إذ يعالج الروابط بين السلام والتنمية، والبطل فيه هو الحلول التي تقودها أفريقيا من خلال تعزيز الروابط بين السياسات والممارسات، وتكون مصدرًا لإلهام قيادة الفكر في مسار مستقبل أفريقيا.

"أفريقيا التي نريد".. هو عنوان أول جلسة، إذ يهدف المنتدى إلى الدعوة لاستثمار موارد القارة الأفريقية المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بها، والهدف من ربط السلام بتحقيق التنمية المستدامة هو تشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة وتمويل المشاريع التنموية في القارة السمراء وجذب الاستثمارات إليها، ما يصب في المصلحة العامة للقارة من خلال نفاذ منتجاتها إلى أوروبا والعكس عبر بوابة مصر، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

الإنجليزية لغة العمل:

اللغة الرسمية للمنتدى هي الإنجليزية، حسب ما أعلنه الموقع الرسمي للمنتدى، إذ إنّ الناطقين بالإنجليزية في أفريقيا نحو 700 مليون نسمة، فهي اللغة الأساسية في بوتسوانا، الكاميرون، رواندا، نيجيريا، السودان، سيراليون، ليبيريا، تنزانيا، أوغندا، وغانا، كما أنّها لغة رسمية مع 10 أخرى في جنوب أفريقيا، حسب مركز الدراسات الأفريقية.

أما الترجمة الفورية في المنتدى فهي متاحة باللغتين العربية والفرنسية، فالعربية الناطقون بها في أفريقيا أكثر من 100 مليون نسمة، والفرنسية الناطقون بها أكثر من 90 مليون نسمة.

أسوان.. بوابة الجنوب:

"سوينيت"، هو الاسم الذي كانت تعرف به مدينة أسوان سابقًا، وكلمة أسوان مشتقة من الكلمة المصرية القديمة "سون" التي تعني السوق، وحصلت على هذا الاسم لأنها كانت بوابة استراتيجية للجنوب في العصور القديمة، نظرًا لموقعها الجغرافي في جنوب مصر، فكانت المزود الرئيسي للجرانيت المستخدم في المسلات والمنحوتات.

كما أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في ختام منتدى الشباب الدولي الثاني نهاية العام الماضي، اختيار مدينة أسوان لتكون عاصمة الشباب الأفريقي في العام 2019، وشهدت إقامة منتدى الشباب العربي والإفريقي بها، وجار إنشاء أول وأكبر مدينة رياضية أفريقية بمصر، ومستهدف أن تكون أول مدينة أفريقية رياضية متكاملة وأكبر مدينة رياضية في مصر، تحت مسمى المدينة الأفريقية الرياضية.

شعار المنتدى.. حمامة سلام وشراع النيل الأزرق:

السلام والتنمية تجسّدا في شعار منتدى أسوان، إذ ظهرت في الشعار "حمامة" تبدو وكأنّها "حمامة سلام"، ممزوجة مع شراع للمراكب النيلية، وطغى اللون الأزرق على الشعار، وهو لون نهر النيل الدال على التنمية والرخاء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في قمة سوتشي بروسيا الاتحادية أكتوبر الماضي إطلاق المنتدى، ووجّه الدعوة للمشاركين في المؤتمر وفي مقدمتهم الرئيس بوتين بالحضور والمشاركة في المنتدى، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.