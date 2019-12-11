تستعد المطربة أية عقيل، لطرح أحدث أغانيها ، بعد أن انتهت من تصويره، منذ أقل من شهر، وهو فيديو كليب بعنوان "كرهاها سنيني".

كليب "كرهاها سنيني"، يذاع عبر فضائية "روتانا كليب"، ابتداءً من غد الخميس، وهو من كلمات كيرو راجي، وألحان معتز أمين، وتوزيع يحي الملكي، وإخراج أحمد عموري.

وبدأ عرض البرومو، قبل عرض الكليب بـ48 ساعة، والذي أوضح ملامح الأغنية، التي تتسم بالرومانسية الحزينة وحيث تم تصويرها ما بين الأشجار والبحر.

وكان آخر أعمال أية عقيل، مشاركتها في الأغنية الترويجية لمهرجان القاهرة السينمائي، والتي عرضت قبل الافتتاح بأيام قليلة، وهي "تذكرة سيما" وتم طرحها عبر القناة الرسمية لـ "WATARY" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية شهدت مشاركة "عقيل" التي قدمت شخصية الفنانة القديرة شويكار، والفنان إسلام محيي، الذي قدم الأداء الصوتي لشخصيات إسماعيل ياسين وفؤاد المهندس وأحمد زكي، فيما قدم الجزء الغنائي فيها كل من أحمد العتباني وأدهم سليمان.