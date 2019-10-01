طرح مغني الراب نور القواص أغنية جديدة بعنوان "ليلى" على طريقة الفيديو كليب، وسيتم إذاعتها على عدد من إذاعات الراديو.

وقال نور في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "أغنية ليلى موضوعها عن ابنتي التي فقدتها وهي رضيعة عمرها 24 ساعة أو ربما أقل، أتمنى أن تسمعني وتعلم أنني لن أنساها، فهي هدية من ربنا وتلك التجربة أثرت بي كثيرا، وأعتقد أنه موضوع قلما يناقش في الأغاني، لم أسمع أغنية تتحدث عنه وهي تجربة أليمة مر بها الكثيرون".

أغنية "ليلى" من كلمات وألحان نور القواص، توزيع هيثم كمبال، هندسة صوت أيمن رفعت، مدير التصوير عماد جورج، وإنتاج شركة "إن تي اس" للإنتاج الموسيقي.

ويستعد نور القواص لإحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، وسيخصص نسبة كبيرة من إيرادتها لصالح الغارمات واليتامى.

يذكر أن "نور" طرح مؤخرا أغنية "شكرا" التي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها بين رواد مواقع السوشيال ميديا، وهي من كلمات نور القواص، موسيقى هيثم كمال، وهندسة صوتية ياسر النحاس، وموضوعها الرد على ندم الغدارين.