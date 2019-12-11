إصيب طفلين بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ، بحالة إعياء شديدة إثر تناولهما أقراص دواء، وجرى نقلهما إلى المستشفى في حالة سيئة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحامول المركزي، بوصول "ج.س.ع" 7 أعوام، وشقيقها "أ.س" 5 أعوام يقيمان بقرية السحايت، مصابين بحالة إعياء وقيء، وجرى تحويلهما إلى مركز السموم بالمنصورة.

وبسؤال والدة الطفلين، تبين أن الطفلين المصابين قد تناولا بالخطأ أقراص دواء خاص بها، حال تواجدهما بالمنزل، ما أدى إلى إصابتهما بتسمم وإعياء وقيء مستمر.حرر المحضر رقم 8095 لسنة 2019، إداري مركز شرطة الحامول، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.