قال مصدر بمستشفى العبور للتأمين الصحي الواقع على بعد أمتار من ديوان عام المحافظة، إنه جار نقل جثمان الممرضة "إيناس.ع.ع"، تبلغ من العمر نحو 25 عاماً، التى توفيت مساء أمس ويُشتبه في تناولها مادة سامة "حبة حفظ الغلال أو الحبة القاتلة"، من مشرحة مستشفى العبور إلى مشرحة المستشفى العام بالعاصمة، وذلك لبدأ تشريجه وفقاً لقرار النيابة.

وأصدرت النيابة العامة ببندر كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد شفيق، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، قبل قليل، قرارا بتشريح جثمان الممرضة، لبيان سبب الوفاة، والدفن عقب إنتهاء التشريح، وذلك عقب إنتقال فريق من النيابة العامة الى مستشفى العبور للتأمين الصحى الواقع على بعد امتار من ديوان عام المحافظة، وذلك لمناظرة الجثمان بحضور الدكتور محمد كمال بسام، مدير عام المستشفى، وعدداً من العاملين.

وكان فريقاً من النيابة ناظر الجثمان داخل المشرحة واستمع لأقوال مدير المستشفى المناوب وطبيب الرعاية المركزة الذى حاول إنقاذها، بالإضافة إلى إحدى الممرضات التي كانت معها ي النوبتاجية، وفقاً لمصادر بالمستشفى.

يذكر أن ممرضة بمستشفى العبور للتأمين الصحى بمدينة كفر الشيخ، لقت مصرعها مساء أمس، وحرر المحضر اللازم ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، إخطار من النجدة يفيد بورود بلاغ من مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، بوفاة الممرضة "إيناس.ع.ع"، تبلغ من العمر نحو 25عاماً، تعمل بالطابق الرابع وانه يُشتبه فى وفاتها منتحرة عن طريق تناول أقراص حفظ الغلال السامة المعروفة بالـ"الحبة القاتلة".

انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى المستشفى، وتم تحرير محضر، والعرض على النيابة التى أمرت بالتحفظ عل الجثمان لحين تشريحه ومعرفة سبب الوفاة، مع إستجواب عدداً من أهلها وزملاءها بالنوباجية.