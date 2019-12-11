حقق فيديو كليب أغنية "راسم في خيالي" للفنان محمد حماقي، أكثر من 1.7 مليون مُشاهدة، وذلك منذ طرحها قبل يومين، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تصدر تريند الموقع بهذا الرقم.

"راسمك في خيالي" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، توزيع ومكساج تميم، ومن إخراج مصطفى عامر.

تم تصوير الكليب، خلال آخر حفل لـ "حماقي"، في كايرو فيستيفال سيتي، بحضور حشود كبيرة من جمهوره.

وشهدت أغنية "راسمك في خيالي"، التي قدمها للمرة الأولى على البيانو، صعود شاب يدعى "عمار"، بصحبة فتاة على خشبة المسرح، وخطبها خلال الأغنية أمام الجمهور، في مفاجأة بدت "غير متوقعة" لـ "حماقي"، الذي حرص على تهنئتهما.

واعتقد الجميع، أن الشاب تقدم بالفعل للفتاة أثناء الحفل، ونشرت الصحف والمواقع الالكترونية هذا الخبر، ليتضح بعد إطلاق حماقي للكليب، أن الشاب والفتاة موديلز كليب "راسمك في خيالي".