أعلنت مصادر مطلعة في قبرص اليوم الأربعاء، أنه من المنتظر أن تبدأ القوات البحرية القبرصية مناورات ثلاثية مشتركة مع كل من فرنسا وإيطاليا يوم غد الخميس داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة بقبرص.

ووفقًا لإعلان أصدرته وزارة الدفاع القبرصية، نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم، فإن الدول الثلاث ستجري تدريبات لضمان قدرة القوات البحرية على التواصل والتعاون في أوقات الحرب أو الإغاثة الإنسانية، وذلك داخل المنطقة البحرية جنوب قبرص وداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية، في إطار تعاونها الدفاعي.

ومن المنتظر، أن تشارك السفن البحرية من الدول الثلاث في هذه التدريبات؛ من أجل تحسين القدرات التشغيلية لطواقمها، وتعزيز التواصل والتفاهم وتعزيز روح التعاون.