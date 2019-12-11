وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالعزيز محمد الصفتي، بشأن مدّ مترو الأنفاق من المرج إلى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على أن يتم إعداد دراسة اقتصادية عن مدى جدوى المشروع وإمكانية تنفيذه.

من جانبه، قال المهندس أحمد حسن خليل رئيس الإدارة المركزية للأنفاق، إنّ هناك خطابا من وزير النقل للمجلس، بأنّ أي محافظة تريد عمل مشروعات جر كهربائي لابد أن يتم عمل مقايسات وألا يقل عن 10 آلاف راكب.

وبشأن مد مترو الأنفاق من المرج إلى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قال إنّه لا يمكن المد بعد المرج الجديدة، لأن الخط الأول آخره المرج في الازدواج وعليه كثافة كبيرة جدا، وطاقته الاستيعابية نهايته المرج الجديدة، كما أنّ المد لشبين القناطر فيه صعوبة إذ يحتاج لأعمال نزع ملكية كبيرة، لأن منازل الأهالي على الشريط ذاته.