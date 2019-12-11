قررت لجنة الرد على بيان الحكومة برئاسة السيد الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب، تشكيل لجنة لإعداد الصياغة النهائية لتقريرها واستدعاء الحكومة للرد على عدد من الملاحظات التي جاءت بها.

وقال الشريف رئيس لجنة الرد على بيان الحكومة، إنّ اللجنة ستبدأ وضع الملاحظات التي جاءت بتقارير اللجان، في شكل تقرير نهائي لعرضه على الجلسة العامة في أقرب وقت ممكن، قبل انشغال المجلس بعدد من التشريعات المهمة.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة إنّ الحكومة بتأخذ تقارير البرلمان "ولا بتبص عليها" ورئيس الوزراء لم يتناول في بيانه أمام البرلمان خطته لخلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أنّ بعض المحافظين لا يعرفون شيئا عن مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة من الأساس.