استقبل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، صباح اليوم، ملحق وكالة أمن النقل الأمريكي TSA في شمال أفريقيا والشرق الأوسط روبرت ماكلوجين، والوزير المفوض الاقتصادي جيم بونر، والوزير المفوض التجاري ريك أورتيز، وكيفين أوبستروب من القسم الاقتصادي بالسفارة الأمريكية لدى القاهرة؛ لبحث العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني.

وأكد وزير الطيران المدني عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، وخصوصًا في مجال صناعة النقل الجوي، مضيفا أن وزراة الطيران المدني تحرص على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء وخصوصا الولايات المتحدة، كما تخطو خطوات ثابتة وفقا لاستراتيجية محددة للنهوض بمنظومة الطيران المدني المصري والوصول بمطارات مصر لأعلى معايير الأمن والسلامة.

وتناول اللقاء سبل تطوير اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين بما يسهم في انتعاش الحركة الجوية بين مصر والولايات المتحدة، واتفق الجانبان على تطوير الاتفاقية بما يتناسب مع مطالب النقل للدولتين.

وبحث الجانبان سبل التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتطوير أسطول طائرات مصر للطيران، وأعرب الوفد الأمريكي عن تقديره للعلاقات المثمرة بين البلدين في صناعة النقل الجوي، كما أعرب عن سعادته بما تحقق من تطوير في قطاع الطيران المدني.