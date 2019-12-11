أعلن الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل، بالتزامن مع إجازات أعياد الربيع "الأيستر".

وأضاف لـ"الوطن" أن وفد الشركات السياحية البريطانية الذي زار شرم الشيخ خلال الأسبوع الماضي، أشاد بإمكانات فنادق شرم الشيخ والبنية التحتية التي تملكها، فضلا عن مطار المدينة الدولي والإجراءات الأمنية المطبقة به.

وأشار إلى أن عودة تلك الرحلات سيسهم في حدوث انتعاشة كبيرة بالمدن السياحية بجنوب سيناء، وعلى رأسها شرم الشيخ، موضحا أن عودة السياحة البريطانية ستكون تدريجية ولن تصل إلى مليون سائح خلال عامها الأول.

وأكد أن جميع فنادق شرم الشيخ مستعدة لاستقبال السياح البريطانيين، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراء العديد من المنشآت الفندقية عمليات صيانة وتطوير، لتتوافق مع المواصفات الجديدة التي وضعتها وزارة السياحة لتقييم درجة نجومية الفنادق ولكي تصل إلى المستوى العالمي.

نسبة الإشغال الفندقي ستتخطى الـ 70 % في أعياد رأس السنة

وأوضح أن نسب الأشغال الفندقي بفنادق المدينة خلال احتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة ستتخطى الـ 70%، مشيرا إلى أن السائح الأوكراني هو الأكثر تواجدا بشرم الشيخ حاليا، لافتا إلى أن أكبر المشاكل التي تواجه الحركة السياحية الوافدة إلى جنوب سيناء حاليا هي قيام عدد من الفنادق ببيع البرنامج السياحي لمصر بأقل من سعر التكلفة ما يؤثر بالسلب على الجودة المقدمة وسمعة المقصد السياحي المصري.

وقال ياسر إبراهيم عضو جمعية مستثمري نبق بجنوب سيناء، إن إجازات أعياد الربيع "الأيستر" ستسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ من أوروبا خاصة بعد التراجع المتوقع خلال شهر فبراير المقبل، لافتا إلى أن شركات السياحة البريطانية بدأت في التعاقد مع شركات طيران لتسيير رحلات لشرم الشيخ خلال تلك الفترة، كما بدأت في الدعاية لتلك الرحلات داخل بريطانيا.