استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان بشأن إمكانية إرسال قوات تركية إلى ليبيا، داعية مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حاسم حتى لا تدخل منطقة جنوب بحر المتوسط في نفق مظلم.

وأكدت اللجنة، في بيان أوردته بوابة أفريقيا الليببة، أن توقيع مذكرة التفاهم الأمنية بين أردوغان وحكومة الوفاق غير دستوري ويهدف إلى الاستحواذ على ثروات ليبيا كما أنه يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وتدخلا سافرا في دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة.

وشددت اللجنة، على أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، مناشدة أبناء الشعب الليبي للتوحد ونبذ الخلافات وتغليب الصالح العام في وجه دعوات الاحتلال واستباحة مقدرات ليبيا.