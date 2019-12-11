الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الأمن التشادي ونائب وزير الدفاع الفرنسي

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق محمد أبا علي صلاح وزير الدفاع والأمن بتشاد، على هامش حضوره فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تمر بها المنطقة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات.

وأكد الفريق أول محمد زكي عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين معربًا عن تطلعة لمزيد من التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية، خلال الفترة المقبلة.

وأشاد وزير الدفاع والأمن بتشاد بجهود مصر في دعم كل قضايا القارى الأفريقية؛ لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة، خصوصًا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

كما التقى القائد العام نائب وزير الدفاع الفرنسي جينيڨياڨ داريوسك، وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون العسكري وأنظمة التسليح المتطورة، وكذا مجالات الدفاع والتصنيع المشترك ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين.

وأعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا، لا سيما في المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الاستقرار فق المنطقة.

وأشادت نائب وزير الدفاع الفرنسي بدور مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.