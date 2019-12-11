التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، اليوم، أحمد فاروق محمد توفيق، السفير المصري المعين لدى المملكة، وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الجانبين تبادلا الأحاديث الودية، وعبر الجبير عن تمنياته بالتوفيق للسفير المعين في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والدفع بها لآفاق أرحب.

وفي سياق آخر، استعرض الجبير، اليوم، مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذكرت وكالة "واس" السعودية، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية.