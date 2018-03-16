سفير مصر لدى السعودية: "أفراح وزغاريد على أبواب اللجان الانتخابية"

قال ناصر حمدي، سفير مصر في السعودية، إن الناخبين وصلوا إلى مقر الانتخابات الرئاسية، قبل موعدها بقرابة ساعة كاملة.

وأضاف حمدي، خلال مداخلة ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك تعليمات مشددة بتذليل العقبات أمام الناخبين، مضيفًا: "الأسر كانت بتزغرد على أبواب اللجان، وهناك حالة من الفرح بين الناخبين".

وتابع: "هناك إقبال ملحوظ من الناخبين على المقرين الانتخابيين في الرياض وجدة"، مضيفًا: "تم توفير وسائل نقل للتسهيل على الناخبين".

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية لدى المصريين المقيمين في الخارج الذين بدأوا بالإدلاء بأصواتهم. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويمتد التصويت في الخارج لمدة ثلاثة أيام تنتهي في 18 مارس 2018، في مقار البعثات الدبلوماسية وعددهما 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمني النهائي الملزم لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، حيث بدأت تلقي طلبات الترشح في 20 يناير 2018 ولمدة 10 أيام، وتم تحديد أيام 16 و17 و18 مارس لتصويت المصريين في الخارج، على أن يبدأ التصويت في الداخل من 26 من الشهر نفسه ولمدة 3 أيام، وستُعلن نتيجة الانتخابات في الثاني من أبريل، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.ويتنافس في ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تقدم، 24 يناير الماضي، بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة. وحصل السيسي على تزكية 550 نائبا بمجلس النواب، في إطار استكمال مستندات الترشح، في حين يشترط القانون الحصول على تزكية 20 نائبا، على الأقل، من أجل قبول طلب الترشح.المرشح الرئاسي الثاني هو المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب "الغد"، الذي تقدم يوم 29 يناير الماضي، بأوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018، وذلك بعد حصوله على 20 تزكية للترشح من أعضاء مجلس النواب، و47 ألف توكيل من المواطنين، وذلك تزامنًا مع انتهاء المدة المحددة لتحرير إقرارات المواطنين بمكاتب الشهر العقاري لراغبي الترشح للرئاسة.