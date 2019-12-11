بلا حدود.. كيف تشترك في باقات الإنترنت الجديدة بعد رفع السرعة؟

تستعد شركة المصرية للاتصالات "we" إلى تطبيق باقات الإنترنت الجديدة فائقة السرعة بأسعارها الجديدة خلال أيام قليلة، والتي سبق وأعلنت عنها خلال يونيو الماضي، لتطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات وسرعة الإنترنت، حيث يتم رفع السرعة لتبدأ من 30 ميجابايت في الثانية بدلا من 5 ميجابايت في الثانية.

وتستعرض "الوطن" الشروط وكيفية الاشتراك في باقات الإنترنت الجديدة من "we"، وفق الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات:

شروط الاشتراك في باقات الإنترنت الجديدة من "we"

توفر شركة المصرية للاتصالات باقات جديدة بسرعات مختلفة على حسب قدرة تحمل الخط الأرضي وهي "سوبر، وميجا، وألترا"، ويمكنك الاشتراك في الباقات الجديدة وفق الشروط الآتية:

- السعات الإضافية صالحة للاستخدام لمدة شهر من تاريخ الشراء ولا تجدد تلقائي

- سرعة باقات السوبر تصل إلى 30 ميجابايت لكل ثانية.

- سرعة باقات الميجا تصل إلى 70 ميجابايت لكل ثانية.

- سرعة باقات الألترا تصل إلى 100 ميجابيت لكل ثانية.

- يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة "14%" على جميع الأسعار المعلنة.

- بعد الانتهاء من سعة التحميل الموصى بها، يمكنك الاستمتاع بإنترنت بلاحدود بسرعة مخفضة، وفي حالة الرغبة للعودة للسرعة الأصلية خلال الشهر نفسه، يمكنك شراء أي من السعات الإضافية الآتية:

- للسعة 20 ميجابيت للثانية زيادة، يتم إضافة 30 جنيه على الاشتراك.

- للسعة 50 ميجابيت للثانية زيادة، يتم إضافة 60 جنيه على الاشتراك.

- للسعة 100 ميجابيت للثانية زيادة، يتم إضافة 100 جنيه على الاشتراك.

كيفية الاشتراك في باقات الإنترنت الجديدة من "we"

- يمكنك الاشتراك بالتوجه إلى أقرب فرع لـ "we" وطلب الاشتراك وإمضاء عقد التعاقد في حالة الاشتراك الجديد.

- كما يمكنك الاشتراك أيضا من خلال تطبيق we internet على الهاتف المحمول.

- ويمكن الاشتراك أيضا من خلال منافذ فوري أو مصاري أو أمان.

- ووفرت الشركة خدمة الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال خدمة العملاء (111 أو19777 أو 01555000111) بعد شحن الرصيد.

وفي حالة إذا كنت على إحدى باقات الإنترنت الحالية، يمكنك التحويل إلى إحدى النظم الجديدة عند موعد تجديد الاشتراك.

وللتأكد من السرعة الموصى يمكنك زيارة أقرب فرع لـ "we" أو من خلال خدمة العملاء او خدمة live chat على الموقع الإلكتروني.