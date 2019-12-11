قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن منتدى "أسوان للسلام والتنمية" يأتي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، استكمالا للجهد الكبير الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذا العام، من خلال تكثيف التواصل وفتح قنوات الحوار على مستوى القادة الأفارقة.

وأضاف شكري، خلال لقاء خاص على هامش المنتدى، أذيع عبر شاشة التلفزيون المصري، أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى كانت فريدة كونها ضمت جمع هائل من القادة الأفارقة الذين طرحوا رؤية بها توافق كبير حول أهداف وتحديات وسبل تحقيق السلام في جميع الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن القادة الأفارقة توافقوا على ضرورة التضامن بين الدول الأفريقية والاعتماد على بعضهم البعض، والتكامل القائم لتحقيق خطط التنمية ووضع آليات خاصة بالاتحاد الأفريقي، سواء كانت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية أو الأولويات الخاصة بحفظ السلام والأمن.

وأوضح أن القادة الأفارقة توافقوا على ضرورة عمل تكاملي وتضامني يؤدي إلى تحقيق طموحات الشعوب الأفريقية ويفتح المجال أيضًا للشركاء الأفريقيين والدوليين، لكن على أرضية رؤية أفريقية خالصة تعي تمامًا ما يتطلع إليه شعوب القارة.

وانطلقت اليوم النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.

ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال قمة سوتشي، التي عقدت في روسيا أكتوبر الماضى، إطلاق النسخة الأولى من المنتدى، ووجّه الدعوة للمشاركين في المؤتمر ليكون منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.