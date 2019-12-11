قال شارلز أويريدو نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية بجمهورية غانا، إن بلاده بحثت مع شركائها سبل مكافحة الإرهاب، موضحًا: "بحثنا مسألة كيفية ألا تؤثر الأحداث الإرهابية على الاقتصاد ووحدة المجتمع".

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الثانية لمنتدى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المنعقد في مدينة أسوان، والتي تحمل عنوان "إسكات البنادق في أفريقيا- ملكية أجندة فض النزاعات": "هناك مواقف ينخرط فيها الشباب في الجماعات المسلحة وقد يتعرض الشباب للإساءة ومن ثم كان لا بد من التحرك".

وتابع: "كان لا بد من سيادة الديموقراطية في بلادنا والتعاون مع قوات الجيش والشرطة وعدم التحيز لأي حزب لمواجهة الإرهاب، فلا بد من إشراك الناس وأن يطرح الشعب حلول مشكلاته، وألا تفرض عليه".

وانطلقت اليوم، النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة.

ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن خلال قمة سوتشي التي عقدت في روسيا أكتوبر الماضى، إطلاق النسخة الأولى من المنتدى، ووجّه الدعوة للمشاركين في المؤتمر ليكون منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.