أعلن الجيش الوطني الليبي، تطورات حربه على الإرهاب، مؤكدًا تدمير أسلحة وصلت من تركيا وقطر، إلى الميليشيات المسلحة في طرابلس، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

الجيش الليبي: أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحل ليبيا

وكشف التقرير، عن اجتماع عسكري للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مع قادة الجيش الوطني، لمتابعة سير العمليات العسكرية بشكل مباشر، وإعطاء التعليمات والتوجيهات الأخيرة، لتحرير العاصمة الليبية طرابس من يد الميليشيات.

فيما تضمن التقرير، تصريحات للعميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش الوطني الليبي ذكر فيها أن العملية التي أطلقها الجيش في إبريل الماضي دمرت نسبة كبيرة من الإمدادات العسكرية، التي وصلت إلى الميليشيات في طرابلس من قطر وتركيا كمخازن الذخيرة والآليات والطائرات المسيرة.

الجيش الليبي: لم يتبق إلا القليل لإتمام خطة السيطرة الكاملة على غريان

وأوضح "المحجوب"، أن مسألة الحسم في طرابلس، بحاجة إلى تكتيكات خاصة مثل منع العمليات الانتقامية، وتأمين المنشآت العامة والخاصة وتفادى الفوضى، مضيفًا: "بسبب التقدم الذي أحرزه الجيش الوطني، بات انهيار الميليشيات في ليبيا متوقع في أي لحظة".