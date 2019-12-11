إحالة 25 طبيبا وممرضة لتغيبهم عن العمل بمستشفى الشهداء

قررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، تحويل 20 طبيبا، و5 ممرضات، للتحقيق لتغيبهم عن مواعيد العمل، وفق تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وأوضحت الوحدة المحلية، أن عملية التفتيش بمستشفى الشهداء المركزي، هدفها متابعة انضباط العاملين وتأدية الخدمة الطبية.

كان المحافظ أجرى زيارة مفاجئة لمستشفى الشهداء، مساء اليوم، وتفقد الاستقبال والطوارىء والجراحة العامة وجناح الفندقة والعلاج الاقتصادى والعمليات والحضانات وعناية الأطفال، ووحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة والمتوسطة.

كما قرر فسخ التعاقد الموقع مع شركة النظافة بمستشفى الشهداء المركزي، نظراً لتدني الحالة العامة لمستوى النظافة.