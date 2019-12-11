جهود عديدة يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه أفريقيا، منذ تبوأ منصب رئاسة الجمهورية، خاصة بعد توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي في العالم الحالي، إلا أن الأيام القليلة الماضية، شهد مساعدات عديدة قدمها لدول القارة السمراء.

كان أخر هذه المبادرات، ما أعلنه اليوم، بعد استقباله لرئيس دولة تشاد، عن استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب التشادي، في جميع المجالات، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، بما فيها من خلال المساهمة في تعزيز جهود حكومة تشاد، لإنعاش اقتصادها عن طريق الشركات المصرية العاملة في الدول الأفريقية.

بالإضافة إلى استقبال المزيد من الكوادر التشادية، للمشاركة في برامج بناء القدرات التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في المجالات المختلفة، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب التشادي، فضلاً عن تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي".

كما أعلن السيسي، خلال لقائه بنظيره السنغالي ماكي سال، استعداد مصر لتعظيم التعاون مع السنغال، في مجال مكافحة الفكر المتطرف، كون السنغال أحد مراكز نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، في منطقة غرب أفريقيا.

واستقبل الرئيس السيسي، أمس، نظيره الجنوب أفريقي سیریل رامافوزا، وخلال اللقاء أكد على وقوف مصر بجوار جنوب أفريقيا، في الظروف التي تمر بها حاليا، بسبب الأمطار والفيضانات، والتي أثرت على الحياة العامة فيها، مضيفا: "أننا معكم في هذا الأمر".