أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تطلعه لمواصلة وتعظيم العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وجنوب أفريقيا قارياً ودولياً، لما للبلدين من ثقل مهم يخدم مصلحتهما والمصالح الأفريقية ككل، مؤكداً التوافق بين البلدين على أهمية مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الاستقرار والأمن بالقارة، وسبل تسوية مختلف النزاعات القائمة، وتفعيل خطة «إسكات البنادق».

وشدد «السيسى»، خلال استقباله، اليوم، نظيره الجنوب أفريقى، سيريل رامافوزا، بقصر الاتحادية، على ضرورة تعزيز التشاور السياسى بين البلدين فى مختلف قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية بالقارة، إيماناً بدور الدولتين المهم، وفى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى، التى ستعقبها رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد، العام المقبل، معرباً عن ثقته فى استكمال الجانب الجنوب أفريقى لنهج تعزيز العمل الأفريقى المشترك خلال فترة رئاسة الاتحاد.

وأكد الرئيس حرص مصر على وحدة واستقرار ليبيا، ودعمها الدائم لجميع خطوات التسوية السياسية بالبلاد، وجهود الجيش الوطنى الليبى فى القضاء على الإرهاب. وتابع: «اتفقنا على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية لقضايا القارة، بما يتسق مع السياق الواقعى والعملى لدولها، والحرص على دعم العلاقات، بالتفعيل الجاد لاتفاقية التجارة الحرة القارية التى دخلت بالفعل حيز التنفيذ، فضلاً عن أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجى فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، ما يعطى دفعة نوعية للعلاقات الثنائية».

وأضاف الرئيس: «اتفقنا على التنسيق والتعاون بين البلدين فى إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى ومختلف المنظمات، لما من شأنه تحقيق مصلحة قارتنا الأفريقية»، مؤكداً وقوف مصر بجوار جنوب أفريقيا، فى الظروف التى تمر بها حالياً، بسبب الأمطار والفيضانات.

"رامافوزا": نسعى للتعاون فى مشروعات تنمية البنية التحتية.. وتنفيذ خط السكة الحديد "القاهرة - كيب تاون"

وقال السفير بسام راضى، «متحدث الرئاسة»، إن «رامافوزا» ثمَّن دور القيادة المصرية الحكيمة والفاعلة لدفع العمل الأفريقى المشترك، لا سيما فيما يتعلق بأجندة تحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى للقارة، بالتركيز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وكذا إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأوضح المتحدث أنه «تم التوافق حول أهمية انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين، مطلع 2020، لبحث مجالات التعاون، لا سيما الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، فضلاً عن التعاون فى مشروعات تنمية البنية التحتية، خاصةً مشروع ممر القاهرة - كيب تاون». وأشاد الرئيسان بالتنسيق المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا فى الملفات ذات الصلة، مع الإعراب عن التطلع لاستمرار التنسيق.