قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى أن يكون مناخ الاستقرار في البحر المتوسط هو السائد، حتى يتاح لدول شرق المتوسط، الاستفادة من الموارد المتوفرة لديها، من أجل التنمية، في إطار التطبيق الكامل للقانون الدولي، وقانون البحار.

وأضاف "شكري"، خلال حوار على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن مصر ترفض استخدام أي قرارات استفزازية أو قرارات عدائية، وهو أمر مرتبط بالشرعية الدولية، ومصر لديها كل قدرة على حماية مصالحها، وتفعل ذلك بالتعاون مع شركائها.

وانطلقت اليوم النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.

ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال قمة سوتشي، التي عقدت في روسيا أكتوبر الماضى، إطلاق النسخة الأولى من المنتدى، ووجّه الدعوة للمشاركين في المؤتمر ليكون منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.