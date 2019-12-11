نزاع أغلقه 5 سنوات.. إعادة فتح سوق المواشي الأسبوعي بدسوق

افتتح اللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الأربعاء، يرافقه السيد شنقار، نائب رئيس المدينة، سوق المواشي، وبدء العمل الفعلي به، عقب توقفه قرابة الـ 5 سنوات لأسباب أمنية، ولنزاع حدث ومشاجرة أدت لمصرع وإصابة عددا من الأشخاص، من عائلتي "الريس" بقرية سنهور المدينة، و"عبادة" بدسوق في سبتمبر 2016، حيث عُقدت جلسة عرفية فى شهر مايو عام 2017 قضت بتغريم عائلة "الريس" بدفع دية مليون و50 ألف جنيه لصالح عائلة "عبادة"، وانتهت الخلافات.

وقال رئيس مدينة دسوق، في بيان له، إنه سيجرى تشغيل السوق ابتداء من اليوم إلى الراسي عليه المزاد بحق الاستغلال طبقا لقرار الوزير رقم 10699 لسنة 2019، بطرح سوق المواشي بدسوق في مزايدة عامة علنية لمدة ثلاث سنوات، حيث جهزت الوحدة وإزالة المعوقات به لتفعيل العمل به في وجود الخدمات الأمنية المكثفة وما زال العمل جارِ به، حيث يجرى إقامة السوق الأسبوعى يوم الأربعاء من كل أسبوع.