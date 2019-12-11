روسيا: المنتجعات المصرية تستقبل 120 ألف سائح روسي بحلول نهاية عام 2019

أعلنت المديرة التنفيذية لرابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية مايا لوميدزه، اليوم، أن عدد السياح الروس الذين يزورون المنتجعات المصرية في 2019 سيستمر على مستوى العام السابق، وهو 120 ألف شخص.

وأكدت، في مؤتمر صحفي حول الوضع في قطاع السياحة، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن "الروس يواصلون السفر إلى مصر، على الرغم من أن الرحلات المباشرة إلى المنتجعات في هذا البلد لا تزال معلقة"، مضيفة أن "هؤلاء لا يتوجهون عبر منظمي الرحلات السياحية، وإنما يصل السياح إلى الغردقة وشرم الشيخ بأنفسهم، عن طريق الرحلات عبر دول ثالثة".

وأوضحت لوميدزه، أنه "من الصعب تقييم تدفق السياح إلى مصر الآن ونحن نحدد ذلك فقط عبر علامات غير مباشرة في العام الماضي، زار نحو 120 ألفا من الروس المنتجعات في هذا البلد ومثل هذا التدفق بالكاد يمكن أن يُسمى جماعي وتقريبا نفس العدد من السياح من روسيا سيزور مصر في عام 2019، مع وجود نسبة خطأ تقدر بـ 10 %"، مشيرة إلى أنه في أفضل السنوات استضافت مصر من اثنين إلى ثلاثة ملايين سائح.

جدير بالذكر، أن حركة الطيران المباشرة بين مصر وروسيا توقفت منذ نهاية أكتوبر عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص–321" التابعة لشركة "كوجاليم آفيا"، فوق سيناء، وقد استؤنفت رحلات الطيران بين القاهرة وروسيا في أبريل 2018، بينما لم تستأنف بعد رحلات الطيران العارض إلى منتجعات البحر الأحمر.