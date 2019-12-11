عثرا عليه في حادث تصادم.. مسعفان يسلمان نصف مليون جنيه لأمن المنيا

سلّم مسعفان بالمنيا مبلغ نصف مليون جنيه لمركز شرطة بني مزار، عثرا عليها في موقع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي قبل مدخل الشيخ فضل ببني مزار.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، يفيد بمصرع شخص، وإصابة آخر، في حادث تصادم بين سيارتين.

انتقل العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، وبرفقته الرائد عبدالرحمن شعبان، رئيس مباحث بني مزار، حيث تبين تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل شمال مدخل الشيخ فضل، أسفرت عن مصرع عربي حامد حامد، سائق، 42 عاما، مقيم دمياط، وإصابة أحمد حسن محمد، 32 عاما، سائق، مقيم بمركز المراغة بسوهاج.

وعُثر كلا من محمد عبدالحميد علي، 41 عاما، فني رعاية طبية عاجلة، مقيم بني مزار قرية شلقام، وحسن محمود عبدالمعبود، سائق سيارة الإسعاف، مقيم بمركز مطاي نزلة ثابت، على مبلغ نصف مليون جنيه خلف مقعد سائق السيارة النصف نقل، وسلما المبلغ للنقيب عادل بكر، بمركز شرطة بني مزار في محضر رسمي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.