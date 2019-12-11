أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأطراف الأفريقية والدولية للتعامل مع التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، خاصة في منطقة الساحل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري، اليوم، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بالترحيب بمشاركة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة الفعالة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، منوهاً بأن عمق النقاشات وثراء الأفكار التي طُرحت خلال المنتدى حتى الآن تضعه على أرضية صلبة نحو مواصلة ترسيخ العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا.

"شكري": يوجد اتجاه واضح لدى الدول الأفريقية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

وأعرب شكري، عن تطلعه لأن تساهم نتائج المنتدى في تحقيق المزيد من التكامل بين الجهود الإقليمية والدولية، موضحا أنه يوجد اتجاه واضح لدى الدول الأفريقية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن شكري أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، باختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، مؤكداً أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام.

وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية

وفي سياق آخر ، أكد شكري، اهتمام مصر بجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية بالسوق المصري، لا سيما في ضوء التشريعات التي تم إقرارها بهدف تقديم مزيد من الحوافز والضمانات للاستثمار الأجنبي، وما تشهده مصر من سياسات للاصلاح الاقتصادي، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم،، مع النائب البرلماني لوزير الخارجية الياباني "شينشي ناكاتاني، وذلك على هامش الدورة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامة.

وأوضح المُستشار أحمد حافظ، أن اللقاء تناول سبُل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في عدد من المجالات خلال الفترة المُقبلة، مضيفا أن وزير الخارجية أعرب عن التطلع لمشاركة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام المُقبل، وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الجانبين تبادلا الرؤى حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المُشترك والتنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.