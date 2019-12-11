التقى رئيس جنوب السودان، سلفاكير وزعيم المتمردين رياك مشار، لوقت قصير، اليوم، في جوبا، مع اقتراب انتهاء المهلة لتشكيل حكومة وحدة، ولم تدل أوساط الرجلين بأي معلومات عن مضمون هذا الاجتماع النادر منذ أغرقت خلافاتهما البلاد في حرب أهلية دامية مع اتهام كير لمشار، يوم كان نائبا للرئيس، بالتخطيط للانقلاب عليه.

جرى ذلك بعد عامين فقط من نيل جنوب السودان استقلاله وانفصاله عن السودان.

كان كير ومشار وقّعا اتفاقا لوقف إطلاق النار، سبتمبر الماضي، في أديس أبابا، ما أدى إلى احتواء النزاع الذي خلف أكثر من 400 ألف قتيل وشرد نحو 4 ملايين آخرين، لكنهما عجزا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل انتهاء مهلة لذلك في 12 نوفمبر الماضي، ما دفع دول المنطقة التي ترعى عملية التهدئة إلى منحهما مئة يوم اضافي للتوصل الى اتفاق حول الحكومة.

وأكد مشار أنه يخشى على سلامته في حال أقام في جوبا، وكان وصل أمس الثلاثاء الى عاصمة جنوب السودان على أن يلتقي غدا الخميس ممثلين للمجتمع المدني.