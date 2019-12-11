رفع قطاع كهرباء محافظة جنوب سيناء حالة الاستعداد القصوى تزامنا مع انطلاق منتدى شباب العالم، في دورته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور عدد كبير من الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، الدفع بـ 20 وحدة توليد كهرباء طوارئ كاتمة للصوت، ومحملة على سيارات شاسيه طويل.

وأكد رئيس شركة الكهرباء، أنه جرى الدفع بفرق التدخل السريع والطوارئ مجهزة بأحدث الأجهزة والسيارات، لمواجهة أي طوارئ، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة كل التفصيل.

وأضاف أنه جرى الدفع بفرق الصيانة والأعطال مع ضرورة تواجد العاملين كل في موقعه مع توفير إمكانية الشركة من مهمات ومعدات، لإظهار شرم الشيخ والمؤتمر بما يليق بمصر.