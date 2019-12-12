أكد مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، الفريق الركن سعد مزهر العلاق، ضرورة حماية المتظاهرين السلميين والوقوف معهم في مطالبهم المشروعة، مشددا على أهمية العمل الأمني والاستخباري المشترك في مكافحة الفساد.

ونقلت قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، مساء اليوم، عن مديرية الاستخبارات، قوله في بيان "برعاية مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد مزهر العلاق أفتتح المؤتمر الأمني السنوي"، مشيرة إلى أن "العلاق أصدر تعليماته بخصوص العمل الأمني في المرحلة القادمة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأكد العلاق، على حماية المتظاهرين السلميين، والوقوف معهم في مطالبهم المشروعة، وأهمية العلاقة ما بين المواطن ورجال الاستخبارات"، مشددا على ضباط الأمن الابتعاد عن المجاملة، وعدم إهمال الحقائق، وإيصالها إلى الجهة المسؤولة، منوها إلى أهمية العمل الأمني والاستخباري في مكافحة الفساد وحماية العراق وشعبه.

وأسفرت أعمال العنف المستمرة منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 450 شخصاً وإصابة أكثر من عشرين ألفاً بجروح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".