قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش "لديه كل القدرات للتصدي لأي عدوان تركي، وردع أي معتد على قوت الشعب الليبي".

وأضاف المسماري، خلال مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز" الإخبارية، بثت مساء اليوم، أن الاتفاقيتين البحرية والأمنية اللتين أبرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج "خطيرتان للغاية"، مشيرا إلى أن "أردوغان لن يحقق شيئا بهذه الإجراءات الباطلة "الاتفاق مع السراج"، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الانتباه إلى الاتفاق الأمني، الذي "لا يهدد ليبيا فحسب بل يهدد جيرانها أيضا، ويضر بالأمن والاستقرار في المنطقة".

احتمال نقل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي إلى ليبيا

وأوضح المسماري، أنهما تمهدان الطريق أمام دخول الأتراك للمياه الإقليمية الليبية وداخل الأراضي الليبية بحجة تنفيذهما، مشيرا إلى أن "من مهام القوات البحرية المحافظة على المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية وحماية الملاحة الدولية، ومساعدة دول الجوار على تدمير أي تهديد يحدق بالمنطقة".

وأضاف: "لا يجب إهمال الاتفاق الأمني، إذ يهدد السراج بإنزال قوات تركية في ليبيا لمحاربة الجيش الوطني وهنا الخطورة، إذ ربما يؤدي ذلك إلى خلق خط عسكري بين تركيا وليبيا مما سيهدد أمن المنطقة"، مشيرا إلى احتمال "نقل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي إلى ليبيا".

وأوضح المسماري أن الجيش الليبي "واجه القوات التركية على الأرض في طرابلس"، فضلا عن قتاله جماعات إرهابية وإجرامية مدعومة من تركيا وقطر، خلال حربه مع ميليشيات متطرفة في العاصمة الليبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

كان رئيس أركان البحرية الليبية فرج المهدوي، هدد في وقت سابق اليوم بإغراق أي سفينة تركية تدخل الحدود الليبية، بعدما لمح أردوغان إلى استعداده لإرسال جنود إلى طرابلس في حال طلبت حكومة السراج ذلك.

جدير بالذكر أن الاتفاق البحري الذي توصلت اليه تركيا وليبيا نهاية نوفمبر الماضي يتيح لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في الأعوام الأخيرة، فيما رأت دول متوسّطية عدة أن هذه الخطوة "غير قانونية"، وفي مقدمها اليونان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".