قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إنه "لا مجال لنجاح أي عملية سياسية في البلاد، ما لم يتم القضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك الميليشيات الإجرامية ونزع سلاحها"، مشددا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية مساء اليوم، على أن تلك المجموعات الإرهابية تشكل عائقًا أمام قيام الدولة، وإيجاد سلطة في طرابلس، تمتلك إرادة سياسية لها أرضية دستورية.

وأضاف المسماري، بمناسبة الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين المزمع عقده في الفترة المقبلة، "من الضروري أن يخرج مؤتمر برلين بتوصيف للمجموعات الإرهابية والأطراف الداعمة لها، فيما يراعي قرارات مجلس الأمن، خاصة ما يتعلق بالأطراف الداعمة للمجموعات الإرهابية"، موضحا: "أي مسار سياسي أو اقتصادي لن يكتب له النجاح، ما لم يسبقه حسم المسار الأمني والعسكري، وفقا لأسس وقواعد تمكن من استعادة الدولة وقرارها السيادي".

وكان المسماري صرح، في وقت سابق، بأن الهدف من عمليات الجيش في طرابلس هو "القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة طرابلس"، وذكر أن القوات التي تقود عملية الكرامة ضد المتطرفين في طرابس تشهد "تطورًا إيجابيًا وكبيرًا جدًا في اتجاه القضاء على المسلحين الإرهابين وتدمير أهدافهم بالكامل".