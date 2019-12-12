أكد الدكتور ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان، أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، الأمر الذي من شأنه إنقاذ الأوضاع الاقتصادية التي تمر بمرحلة دقيقة في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، مساء اليوم، للسفير علوي بمقر إقامة الحريري في "بيت الوسط"، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في لبنان.

كان سفير مصر التقى أمس الثلاثاء بالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاءين منفصلين، حيث تم التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على دعمها، وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، مشددا على أهمية الانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أقرب وقت ممكن.

ويشهد لبنان حالة من الفراغ الحكومي المستمرة منذ قرابة شهر ونصف الشهر، وذلك منذ أن تقدم سعد الحريري باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي، اعتراضاً على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة، لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.