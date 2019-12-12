نظمت السفارة المصرية في كينشاسا زيارة لمُمثلي مجموعة من الشركات المصرية العاملة في عدد من المجالات إلى الكونغو الديمقراطية، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لتعزيز نفاذ القطاع الخاص المصري إلى أسواق الدول الأفريقية، حيث أعرب الجانب الكونغولي عن تطلعه لأن يكون للشركات المصرية دور كبير خلال الفترة المقبلة في تنفيذ المشروعات التنموية في الكونغو، وذكرت وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، أن هذه الشركات تضم تلك العاملة في قطاعات البنية التحتية بأنواعها كتشييد الطرق والكباري وخطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات، والطاقة، بما في ذلك إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والمواد الغذائية والزيوت.

وصرح حمدي شعبان سفير مصر في الكونجو الديمقراطية، بأنه تم ترتيب عدد من اللقاءات لوفد الشركات المصرية مع الجهات الكونغولية المعنية شملت لقاء وزير الكهرباء ووزير الصناعة ووزير الاتصالات والتكنولوجيا والبريد، ونائب وزير التخطيط، وهيئة الاستثمار الكونجولية وصندوق دعم الصناعة، والوكالة الكونغولية للمشروعات الكبرى، وهيئة المخزون الاستراتيجي التابعة لرئاسة الجمهورية، وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الكونجولي المرشحين كشركاء محليين للشركات المصرية.

وأضاف شعبان، أن هذه الزيارة تمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لاستكشاف الفرص المتاحة في السوق الكونغولية والتعرف على المشروعات المطروحة التي تحظى بالأولوية لدى الحكومة الكونغولية في إطار خططها التنموية، والوقوف على الجوانب المختلفة للمناخ العام للنشاط الاقتصادي، بما في ذلك البيئة التشريعية والحوافز المقدمة للاستثمار الأجنبي والقواعد الحاكمة للشراكات المحتملة مع الحكومة أو القطاع الخاص المحلي، مشيرا إلى أن الشركات المصرية أبدت اهتماماً بعدد كبير من المشروعات التي طرحت عليهم من الجانب الكونغولي خلال الزيارة، خاصة مشروعات البنية التحتية.

وأوضح الدبلوماسي المصري، أن وفد الشركات المصرية - الذي يُعد الأول من نوعه على هذا المستوى - قوبل بحفاوة وترحاب كبيرين من الجانب الكونغولي؛ الأمر الذي انعكس على مستوى المقابلات التي تم ترتيبها، وضمت عدداً من الوزراء والجهات الحكومية المعنية، حيث أعربوا عن تطلعهم لأن يكون للشركات المصرية دور كبير خلال الفترة القادمة في تنفيذ المشروعات المطروحة من جانب الحكومة الكونجولية في إطار خططها للتنمية، واستثماراً للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين.