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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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الموت داخل الفصل.. 4 حالات وفاة مفاجئة خلال شهرين لطلبة ومدرسين

الموت داخل الفصل.. 4 حالات وفاة مفاجئة خلال شهرين لطلبة ومدرسين

"بإيدك صلّح ما تكسرش".. مبادرة للحفاظ على المدارس بالمنيا

"بإيدك صلّح ما تكسرش".. مبادرة للحفاظ على المدارس بالمنيا

رئيس مجلس السيادة السوداني يشيد بدور قيادة وجيش الإمارات تجاه بلاده

رئيس مجلس السيادة السوداني يشيد بدور قيادة وجيش الإمارات تجاه بلاده

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بدوي: انتخابات الجزائر استحقاق مفصلي سيتوج الإرادة الشعبية في التغيير

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