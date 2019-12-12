افتتح عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مساء أمس الأربعاء، فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الجديد في -خورفكان- الشارقة، والذي شمل 19 مبنيا تعليميًا وإداريًا، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وقال حاكم الشارقة - في كلمته عقب الافتتاح - "بعد أشهر قليلة عقب إرساء حجر الأساس نجد أمامنا اليوم صرحا أكاديميا جديدا التحق به أبناؤنا وبناتنا من داخل وخارج منطقتنا ليحصلوا على تعليم مميز يشقون به طريقهم في شتى مجالات العلم والعمل ويحققوا به أحلامهم وطموحاتهم لدفع مجتمعاتهم إلى طريق التقدم والرقي" مشيرا إلى أن التعاون بين الشارقة والأكاديمية بدأ منذ أربعة قرون.

وأعلن القاسمي، عن مضاعفة مساحة مقر الأكاديمية بخورفكان ضمن المرحلة الثانية من المشروع، كما أعلن عن إهداء سفينة التدريب لطلبة الأكاديمية في القريب العاجل، فيما قال أبوالغيط إن ما شاهده في الفرع الجديد هو حصيلة عمل جاد وجهد متواصل من الأكاديمية لإقامة مؤسسات تعليمية بمواصفات عالمية، لافتا إلى أن الأكاديمية، التي هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية، حققت حلمًا بتوطين التكنولوجيا والمعرفة وتكوين الكادر العربي تعليمًا وتدريبًا حقيقيا مرتبطا باحتياجات سوق العمل.

وأشار أبو الغيط، إلى أن تواجد الأكاديمية بفرع جديد في خورفكان بالشارقة سيسهم في تطور نوعي تبدأ معه انطلاقة جديدة لها لخدمة طلابها في المنطقة، فيما قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار، إن التعاون بين جامعة الدول العربية ودولة الإمارات والأكاديمية أسفر عن هذا الصرح الذي تحول من فكرة رائعة تجسد التكامل العربي إلى حقيقة ملموسة بدعم كامل من حاكم الشارقة.

وأضاف عبدالغفار، أن فرع خورفكان يشكل مرحلة جديدة وتحولاً نوعياً في مسيرة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤكدًا أن الفرع يعد خطوة رائدة كونه الفرع الأول من نوعه بمنطقة الخليج العربي، وذلك في إطار دور الأكاديمية الأصيل كأحد النماذج المشرقة للعمل العربي المشترك.