قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إن ألف موظف في مكاتب التوثيق العام الماضي قاموا بتوثيق 13 مليونا و416 معاملة توثيق، والشهر الماضي تلقت مكاتب الشهر العقاري 92 ألف طلبات ملكية، موضحًا أنه في الفترة من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018 حققت مصلحة الشهر العقاري مليارا و137 مليونا و800 ألف جنيه.

وأضاف "رزق"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن عائدات الشهر العقاري تذهب مباشرة لوزارة المالية ولا تستفيد منه وزارة العدل، مؤكدًا أن مصلحة الشهر العقاري مستقلة فنيًا ولا أحد له سلطان عليها والمصلحة تتبع وزارة العدل إشرافيا فقط.

مساعد وزير العدل: مصلحة الشهر العقاري مستقلة.. وعائداتها تذهب لـ"المالية"

وأوضح مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أنه من حق المواطن عمل وإلغاء التوكيل من أي مكتب شهر عقاري على مستوى الجمهورية خلاف ما كان يحدث في الماضي، كما أن الخزينة في مصلحة الشهر العقاري تظل مفتوحة حتى الساعة 4 عصرا، ومكاتب الشهر العقاري تبدأ من الثامنة صباحا وحتى 4.5 عصرا ومن يجد غير ذلك عليه تقديم شكوى ضد المكتب، وسيتم اتخاذ إجراءات قوية.

وأشار إلى أن الشهر العقاري يحتاج إلى قاعدة بيانات عامة عن الملكيات في مصر، وتقدمت وزارة العدل بمشروع قانون لمجلس النواب يجبر الجهات الإدارية في الدولة على إمداد الشهر العقاري بكل المعاملات التي تتم لديهم.

وأوضح أن هناك مكاتب سماسرة أمام مصلحة الشهر العقاري، ولكن لا توجد لدينا سلطة عليهم، ولكن نخطر الجهات الأمنية لضبط المكاتب، كما أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط العديد من السماسرة أمام مكاتب الشهر العقاري، والجهات الرقابية تتخذ إجراءات ضد السماسرة.