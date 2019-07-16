أشرف بن شرقي وأمل رزق أعلى قمة جوجل تريند في مصر

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وجاءت كالتالي:

أشرف بن شرقي

أعلن رئيس نادي الزمالك عن ضم المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الهلال السعودي، المنتهية إعارته إلى لانس الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع اللاعب الشاب، صاحب الـ 24 عاما، على عقود انضمامه للزمالك لمدة 3 مواسم، ومن المقرر أن يتواجد اللاعب في القاهرة يوم الأربعاء المقبل.

عاجل.. تأكيدا لانفراد الوطن.. الزمالك يضم أشرف بن شرقي

أعلن نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، تعاقده الرسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب صاحب الـ 24، إلى القاهرة، يوم الأربعاء المقبل، للتوقيع على عقود انتقاله إلى النادي الأبيض، والإعلان الرسمي عن الصفقة، لعشاق وجماهير القلعة البيضاء.

عاجل.. بن شرقي يصل القاهرة الأربعاء للتوقيع على عقود انضمامه للزمالك

أمل رزق

3 سنوات مرت على انفصال الفنانة لمى كتكت والفنان محمد الشرنوبي، عقب خِطبة دامت 8 أشهر، قبل أن تفصح الفنانة أمل رزق عن سر إنهاء الخطبة، كاشفة أنها السبب الرئيسي وراء انتهائها.

فيديو.. أمل رزق عن انفصال ابنتها ومحمد الشرنوبي: مكنتش موافقة